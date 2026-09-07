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Царьград

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Дмитрий Куклачев раскрыл планы вакцинации животных в 2025 году

Дмитрий Куклачев раскрыл планы вакцинации животных в 2025 году

В 2025 году кошки Театра Куклачева были привиты вакциной "Мультифел" без побочных эффектов. В этом году планируется вакцинация новыми средствами через госзакупки.

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