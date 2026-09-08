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Красный Север

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Мобильные бригады выезжали в отдаленные поселки ЯНАО с начала года более 100 раз

Мобильные бригады выезжали в отдаленные поселки ЯНАО с начала года более 100 раз

Больше 100 выездов совершили мобильные бригады в отдаленные поселки округа с начала года. Медики предоставляют квалифицированную помощь по месту жительства граждан, сообщила пресс-служба главы Ямала.

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