Бывший посол в США Тянькай: Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване

Китай не попадется в ловушку прокси-войны на Тайване, заявил экс-посол КНР в США Цуй Тянькай. Дипломат указал, что «кто-то» пытается подготовить КНР к тому, что Тайваню будут оказывать военную помощь и поставлять оружие, и таким образом «китайцы будут уничтожать китайцев».