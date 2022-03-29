Происшествия

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В Артеме Приморского края полицейские и общественники выбрали самую веселую и находчивую команду ЮИД

На Станции юных техников города Артема прошел финал городского конкурса среди команд юных инспекторов дорожного движения под названием «КВН-ЮИД».

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