Томенко поздравил десантников с Днем ВДВ

Он подчеркнул, что роль и вклад представителей этих войск во время самых сложных конфликтов и боевых действий трудно переоценить Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск России.
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