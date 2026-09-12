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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА с пенальти на 6-й забил «Рубину» – Ходжа наступил на ногу Кисляку. Танашев с ВАР назначил 11-метровый

ЦСКА с пенальти открыл счет в начале матча с « Рубином ». Уже на 2-й минуте  Велдин Ходжа в своей штрафной наступил на ногу Матвею Кисляку.

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