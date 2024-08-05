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Два швейцарских триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции

Два швейцарских триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн отказались от участия в смешанной эстафете на летней Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции, сообщила 4 августа пресс-служба Национального олимпийского комитета Швейцарии.

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