Два швейцарских триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн отказались от участия в смешанной эстафете на летней Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции, сообщила 4 августа пресс-служба Национального олимпийского комитета Швейцарии.
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