Рыбус отреагировал на троллинг Крыховяка в соцсетях «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус отреагировал на пост клуба в соцсетях. Ранее соцсети железнодорожников после победы над «Краснодаром» (2:1) опубликовали несколько снимков экс-игрока команды Гжегожа Крыховяка, который сейчас выступает за «быков».