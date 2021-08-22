Спорт-Экспресс

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Рыбус отреагировал на троллинг Крыховяка в соцсетях «Локомотива»

Рыбус отреагировал на троллинг Крыховяка в соцсетях «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус отреагировал на пост клуба в соцсетях. Ранее соцсети железнодорожников после победы над «Краснодаром» (2:1) опубликовали несколько снимков экс-игрока команды Гжегожа Крыховяка, который сейчас выступает за «быков».

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