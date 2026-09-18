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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боксер Сергеев хочет провести спарринг с форвардом «Ак Барса» Дыняком: «Может, пару приемчиков ему покажу. Есть же в хоккее амплуа тафгая... Футбол я тоже люблю, но он более мягкий»

Чемпион России по боксу в весе до 75 кг Сергей Сергеев сказал, что хочет организовать спарринг с хоккеистом «Ак Барса» Никитой Дыняком.

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