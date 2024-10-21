Nike возобновляет партнерство с NBA и WNBA в сфере униформы

Nike будет эксклюзивным поставщиком униформы и экипировки для Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) еще на 12 лет после продления партнерства с этим гигантом кроссовок, объявили лиги в понедельник.
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