Nike возобновляет партнерство с NBA и WNBA в сфере униформы

Nike будет эксклюзивным поставщиком униформы и экипировки для Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) еще на 12 лет после продления партнерства с этим гигантом кроссовок, объявили лиги в понедельник.