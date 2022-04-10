Происшествия

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В Кемерове сотрудник Госавтоинспекции экстренно доставил в больницу ребенка

В Кемерове сотрудник Госавтоинспекции экстренно доставил в больницу ребенка

«Командир роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Кемерово Владимир Будаков экстренно доставил в больницу подростка, которому стало плохо на улице.

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