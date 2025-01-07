Швейцария высказала готовность стать посредником в урегулировании кризиса на Украине

Швейцария готова выступить в качестве страны – посредника в ходе урегулирования украинского кризиса. Об этом президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским, в среду, 8 января, ТАСС.