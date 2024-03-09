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На границе Польши и Украины стоят около 2,3 тысячи фур

На границе Польши и Украины стоят около 2,3 тысячи фур

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе Польши и Украины из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300 грузовиков, ожидается, что по направлению пропуска пункта «Краковец» блокада будет завершена до 13 марта.

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