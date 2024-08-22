Китайский фондовый рынок может поставить рекорд делистинга третий год подряд

Китайские фондовые рынки готовятся к третьему подряд году рекордного количества делистинга акций. Предприятия “вылетают” из списка биржевых инструментов из-за: Увеличения числа IPO за последнее десятилетие Ужесточения правил, введенных для отсеивания слабых участников.
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