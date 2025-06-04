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Кого сыграет Юра Борисов в новой киноленте Луки Гуаданьино

Кого сыграет Юра Борисов в новой киноленте Луки Гуаданьино

В настоящее время ведется работа над созданием фильма, который расскажет о напряженных моментах, связанных с отстранением от должности и последующим восстановлением Сэма Альтмана в OpenAI, передает издание The Hollywood Reported.

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