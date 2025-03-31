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РБК: Роструд в 2024 году отметил рост обращений из-за долгов по зарплате

РБК: Роструд в 2024 году отметил рост обращений из-за долгов по зарплате

Территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) в 2024 году столкнулись с резким ростом количества обращений, связанных с долгами по заработной плате, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на отчет ведомства.

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