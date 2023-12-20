Как крымчане называли своих детей в уходящем году?

Самыми популярными именами в этом году в Крыму стали: Иван, Александр, Ибрагим, Владимир, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Эмир, Ярослав, Алина, Софья, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса, Кира, Виктория.
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