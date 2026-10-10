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Новости для Фанов

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Магия Евстигнеева: как природный талант превращал эпизоды в шедевры

Магия Евстигнеева: как природный талант превращал эпизоды в шедевры

Есть актеры, о которых говорят «школа», «метод», «техника». А есть явления, которые невозможно разложить на составляющие — они просто случаются на сцене или в кадре, как гроза, как северное сияние.

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