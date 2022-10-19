Власти заявили о возможной скорой «битве за Херсон»

Населению в очередной раз рекомендовали покинуть территориюЗаместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут начать наступление на Херсон.
Населению в очередной раз рекомендовали покинуть территориюЗаместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут начать наступление на Херсон.
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