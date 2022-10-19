Daily Storm

549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    Вопрос по существу: А какие должны быть "показатели" у почты? Хоть России, хоть Свазиленда?? Это что, организация "ПР...«Ъ»: Гендиректора...
  • Артур Муселимян
    Доколе же? Почему тогда наши послы в Европе? В России полит. Элита очень бздливая.Лавров заявил об ...
  • Виктор Романов
    👍Кадыров призвал «...

Власти заявили о возможной скорой «битве за Херсон»

Власти заявили о возможной скорой «битве за Херсон»

Населению в очередной раз рекомендовали покинуть территориюЗаместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут начать наступление на Херсон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх