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Царьград

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МАРТ установил предельные цены на овощи и фрукты на 2026/27 год

МАРТ установил предельные цены на овощи и фрукты на 2026/27 год

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило максимальные розничные цены на овощи и фрукты, закладываемые в стабилизационные фонды по госзаказу на межсезонный период 2026/27 года.

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