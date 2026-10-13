МАРТ установил предельные цены на овощи и фрукты на 2026/27 год

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило максимальные розничные цены на овощи и фрукты, закладываемые в стабилизационные фонды по госзаказу на межсезонный период 2026/27 года.
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