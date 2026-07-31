The Times of India: против главы индийского подразделения Meta завели дело

Сотрудники правоохранительных органов Индии возбудили два дела в отношении главы местного подразделения американской компании Meta, а также нескольких операторов аккаунтов в социальных сетях Instagram и Facebook.
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