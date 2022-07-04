Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська (архівне фото) Великобританія запроваджує нові санкції проти Білорусі Лондон робить цей крок, оскільки Мінськ підтримав російське вторгнення в Україну Великобританія заявила, що у вівторок запровадить нові економічні, торгові та транспортні санкції проти Білорусі у зв'язку з тим, що ця країна підтримала російське вторгнення в […] Сообщение Великобританія запроваджує нові санкції проти Білорусі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.