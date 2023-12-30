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В Ивановской области появились 13 скоростных зарядных станций для электромобилей

В Ивановской области появились 13 скоростных зарядных станций для электромобилей

Все заправки для машин на электрическом ходу пока работают бесплатно в тестовом режиме.В Ивановской области в 2023 году открыли 13 станций, где могут пополнить заряд аккумуляторов владельцы электромобилей.

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