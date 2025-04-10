Состязания будут проходить в таких видах спорта, как настольный теннис, баскетбол, футбол. Желаем всем командам удачного выступления 👏👏👏.
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Состязания будут проходить в таких видах спорта, как настольный теннис, баскетбол, футбол. Желаем всем командам удачного выступления 👏👏👏.