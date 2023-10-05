Россиянина осудят за истязание 21-летней сожительницы

В Архангельской области суд рассмотрит дело 36-летнего местного жителя, истязавшего сожительницу. С января по март 2023 года в Северодвинске мужчина избивал 21-летнюю подругу ногами и подручными предметами, угрожал расправой и приставлял к ее телу нож.