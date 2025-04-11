Марков: РФ предложит Уиткоффу посредничество в переговорах США и Ирана

Главной целью визита спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург являются переговоры с Россией по поводу Ирана, РФ может предложить ему посредничество в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.
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