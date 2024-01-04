Путин подписал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников

Паспорт гражданина РФ также могут получить супруги и дети иностранных контрактников.фото: vk.com/a_beglov--> Президент Владимир Путин подписал указ о получении российского гражданства иностранцами, подписавшими контракт на службу в рядах Вооружённых Сил РФ.
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