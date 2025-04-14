Пожилой бизнесмен из Липецка прокутил деньги из бюджета

63-летний житель Липецка предстанет перед судом за нарушение условий социального контракта. По данным следствия, в ноябре 2022 года мужчина подал заявление на получение государственной поддержки для развития предпринимательской деятельности – он планировал открыть мастерскую по кузовному ремонту автомобилей.