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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Пожилой бизнесмен из Липецка прокутил деньги из бюджета

Пожилой бизнесмен из Липецка прокутил деньги из бюджета

63-летний житель Липецка предстанет перед судом за нарушение условий социального контракта. По данным следствия, в ноябре 2022 года мужчина подал заявление на получение государственной поддержки для развития предпринимательской деятельности – он планировал открыть мастерскую по кузовному ремонту автомобилей.

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