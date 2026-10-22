Подмосковный «Метровагонмаш» начал сборку трех пятивагонных составов модели «Минск-2024», которые Минский метрополитен должен получить до конца 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Адвокат Гранкин и...
- Семь тысяч британ...
- Telegraph: Зеленс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым