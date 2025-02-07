Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 858 подписчиков

Деньги за сорванный концерт Стаса Михайлова поможет вернуть свердловский Роспотребнадзор

Деньги за сорванный концерт Стаса Михайлова поможет вернуть свердловский Роспотребнадзор

Надзорное ведомство готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося концертаДважды за год пережили тяжёлое разочарование поклонники известного певца Стаса Михайлова в Екатеринбурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Кто ходит вообще на концерты этих придурков🤬уже похож на старого бомжа😂😂
Ответить
19 час.
наверх