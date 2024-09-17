Ранее говорил, что для нас самым важным фактором достижения большой геополитической победы становится наша способность предугадать, где и как будет нанесен новый удар.
Запад готовит провокации как извне, так и внутри России
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кремль (а это могло быть только решение на высшем уровне) готов именно к такому развитию событий без предупреждения. И, если кого случайно зашибет…. Ну, значит, так им фишка легла, мы предупреждали. Но очевидно, что многие намек поняли. ©
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