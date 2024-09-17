Запад готовит провокации как извне, так и внутри России

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Кремль (а это могло быть только решение на высшем уровне) готов именно к такому развитию событий без предупреждения. И, если кого случайно зашибет…. Ну, значит, так им фишка легла, мы предупреждали. Но очевидно, что многие намек поняли. ©