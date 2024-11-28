Ученый расшифровал таинственную надпись возрастом 2,6 тысячи лет

Археолог из США расшифровал надпись на фригийском памятнике. Об этом пишет Daily Mail. Отдельно стоящий памятник «Арслан Кайя» на территории современной Турции — это культовое сооружение древней Фригии возрастом около 2,6 тысячи лет.
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