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Ученый расшифровал таинственную надпись возрастом 2,6 тысячи лет

Ученый расшифровал таинственную надпись возрастом 2,6 тысячи лет

Археолог из США расшифровал надпись на фригийском памятнике. Об этом пишет Daily Mail. Отдельно стоящий памятник «Арслан Кайя» на территории современной Турции — это культовое сооружение древней Фригии возрастом около 2,6 тысячи лет.

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