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Холанд – 3-й игрок с пента-триком в ЛЧ. Столько забивали Месси в 2012-м и Луис Адриано в 2014-м

Холанд – 3-й игрок с пента-триком в ЛЧ. Столько забивали Месси в 2012-м и Луис Адриано в 2014-м

Эрлинг Холанд повторил достижение Лионеля Месси и Луиса Адриано в Лиге чемпионов. Форвард «Манчестер Сити» стал одним из трех футболистов, оформлявших пента-трик в этом турнире.

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