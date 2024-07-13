L’Oréal решила применять ферментацию для замены ингредиентов в косметике

В многолетнее партнерство с калифорнийским биотехнологическим стартапом Debut вступил один из ведущих косметических брендов мира L’Oréal с целью разработки ингредиентов на основе ферментации для достижения своих климатических целей, 12 июля сообщает сетевое издание Green Queen.
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