L’Oréal решила применять ферментацию для замены ингредиентов в косметике

В многолетнее партнерство с калифорнийским биотехнологическим стартапом Debut вступил один из ведущих косметических брендов мира L’Oréal с целью разработки ингредиентов на основе ферментации для достижения своих климатических целей, 12 июля сообщает сетевое издание Green Queen.