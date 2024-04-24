Багреева: 406 объектов исключены из перечня торгово-офисных объектов Москвы

На заседании президиума правительства Москвы принято решение об исключении 406 объектов из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.