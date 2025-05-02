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Отец футболиста Ямаля защитил сына от критики болельщиков "Реала"

Отец футболиста Ямаля защитил сына от критики болельщиков "Реала"

Мунир Насрауи, отец игрока «Барселоны» Ламина Ямаля, ответил на критику от фанатов «Реала». Он подчеркнул достижения 17-летнего вингера, который уже сыграл 100 матчей и стал первым молодым игроком с голами в полуфинале Лиги чемпионов.

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