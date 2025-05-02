Отец футболиста Ямаля защитил сына от критики болельщиков "Реала"

Мунир Насрауи, отец игрока «Барселоны» Ламина Ямаля, ответил на критику от фанатов «Реала». Он подчеркнул достижения 17-летнего вингера, который уже сыграл 100 матчей и стал первым молодым игроком с голами в полуфинале Лиги чемпионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии