XPeng реализует детские мечты: Летающие автомобили теперь реальность!

XPeng AeroHT, китайская компания, специализирующаяся на летающих автомобилях и являющаяся дочерней компанией известного производителя электромобилей XPeng, показала две новые модели своих летательных аппаратов.
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