В КНР раскрыли «многоходовку» Путина: Украина оказалась лишь прикрытием для четырехлетней трансформации России

ПЕКИН, 1 сентября, ФедералПресс. Четыре года специальной военной операции – и Запад до сих пор не может понять главного: почему Россия, обладающая одной из сильнейших армий мира, не «раздавила» противника за пару недель? Китайские аналитики издания Sohu пришли к неожиданному выводу.