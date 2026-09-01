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В КНР раскрыли «многоходовку» Путина: Украина оказалась лишь прикрытием для четырехлетней трансформации России

В КНР раскрыли «многоходовку» Путина: Украина оказалась лишь прикрытием для четырехлетней трансформации России

ПЕКИН, 1 сентября, ФедералПресс. Четыре года специальной военной операции – и Запад до сих пор не может понять главного: почему Россия, обладающая одной из сильнейших армий мира, не «раздавила» противника за пару недель? Китайские аналитики издания Sohu пришли к неожиданному выводу.

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