Международная выставка индустрии здравоохранения пройдет в Хайкоу 12—14 ноября

Более 6 тысяч китайских и зарубежных участников приглашены на 5-ю Хайнаньскую международную выставку индустрии здравоохранения, которая состоится 12—14 ноября в городе Хайкоу (южная китайская провинция Хайнань), передает сегодня, 20 сентября, ТАСС.