Картина Дня

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    Какая дорога, какие инвестиции? Вы, господа уже все просрали и только вопрос времени, когда азера и турки вас дожмутАрмения считает к...
  • Вячеслав Пронин
    Франция получила по соплям за верность своим "союзникам" в ответ за их анологичный шаг в отношении России с вертолет...Джонсон задабрива...
  • Виктор
    Хорошо что кто то финансирует эти проекты и ещё финансируют лечение бедных больных детей. Есть ещё гуманные люди в эт...Crew Dragon с эки...

Международная выставка индустрии здравоохранения пройдет в Хайкоу 12—14 ноября

Международная выставка индустрии здравоохранения пройдет в Хайкоу 12—14 ноября

Более 6 тысяч китайских и зарубежных участников приглашены на 5-ю Хайнаньскую международную выставку индустрии здравоохранения, которая состоится 12—14 ноября в городе Хайкоу (южная китайская провинция Хайнань), передает сегодня, 20 сентября, ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх