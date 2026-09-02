Водичка, водичка, умой моё личико... ~ Целебная сила водных травяных настоев.

Водичка, водичка, Умой моё личико, Чтобы глазоньки блестели, Чтобы щёчки краснели, Чтоб смеялся роток, Чтоб кусался зубок! Эти слова знает каждый с детства.
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