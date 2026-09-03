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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак об удалениях Дивеева и Глушенкова: «Это вопрос эмоций, с которыми игроки не всегда справляются. Но в команде не 11 игроков – на место выбывших придут те, кто будет помогать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак  заявил, что удаления Максима Глушенкова  и Игоря Дивеева  в последних матчах отчасти связаны с дисциплиной.

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