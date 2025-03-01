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Политолог Шаповалов оценил возможный отказ Трампа от поставок оружия Киеву

Политолог Шаповалов оценил возможный отказ Трампа от поставок оружия Киеву

В настоящее время действуют программы поставок вооружения, которые были одобрены ещё экс-президентом США Джо Байденом, сказал в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

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