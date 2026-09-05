В США копы их бы пристрелили, а в Москве два пьяных африканца напали на полицию, залили перцем и дали тумаков

Банальная просьба вести себя прилично обернулась диким экшеном с применением спецсредств. Первого сентября двое разгоряченных гостей из Западной Африки решили, что двор на Муринской дороге — это их личный бар.
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Почитаешь эти бредни и сразу становиться понятно, что вся преступность в России базируется на "приезжих". Неграх, узбеках, таджиках, киргизах и далее по списку. Список большущий. Если бы не они, мы давно бы коммунизм построили, в лучших традициях ленинизма.
Но вы сами взвоете от такой корпоративной солидарности перенесенной на российские будни. Вас могут просто застрелить. Просто так. Оправдание - вы вели себя неподобающе. Но на самом деле вы просто не понравились соседу и он договорился с ППСниками...
Исследования показывают: в США менее 2% офицеров, которые застрелили человека при исполнении, вообще получают обвинение в убийстве или непредумышленном убийстве, а до реального тюремного срока доходит и того реже. Среди причин — сильная корпоративная закрытость полицейских структур, сложности с доказательством умысла, а также то, что «ненадлежащее поведение» само по себе редко является уголовным преступлением, и прокурорам нужно чётко связать действия офицера с незаконной чрезмерной силой.
Один из самых резонансных случаев в США — дело Дерека Шовина. Я коротко расскажу, как развивались события и за что его осудили.
В мае 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании афроамериканца Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин применил удушающий приём: он надавил коленом на шею мужчины, хотя тот уже был в наручниках и не оказывал сопротивления. Флойд несколько раз повторял, что не может дышать, после чего потерял сознание. Его госпитализировали, но в больнице он скончался. Видеозапись инцидента быстро распространилась в сети и вызвала широкий общественный резонанс, а также волну протестов против полицейского насилия. 25 июня 2021 года судья Питер Кэхилл вынес приговор: 22,5 года лишения свободы.
Копы за такое поведение пустили пулю в лоб без разговора.Наша полиция бесправная,должны ее бояться,такие высерки!
А ещё и СССР хают.Фууу.превратились в терпит.Каждая мразь ноги вытирает.
Посадить ,их надо кормить а срок ,не малый за нападение на сотрудника. По этому ,на лавку привязать и 20 палок по пяткам а уж потом еще пинок в зад в аэропорту за их счет ,конец истории .
Осло@бы беспредельничают ,теперь вот обезьяны себя суперменами почувствовали.
У нас полицейские могут издеваться и унижать только русских.