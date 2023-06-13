Глава Минпромторга анонсировал скорый полет лайнера SSJ New

Первый полет самолета Sukhoi Superjet (SSJ) New состоится в ближайшее время, летный сертификат лайнер получит до конца года, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает 13 июня РИА Новости.
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