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Глава Минпромторга анонсировал скорый полет лайнера SSJ New

Глава Минпромторга анонсировал скорый полет лайнера SSJ New

Первый полет самолета Sukhoi Superjet (SSJ) New состоится в ближайшее время, летный сертификат лайнер получит до конца года, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает 13 июня РИА Новости.

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