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Ростех

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Мастера-оружейники

Мастера-оружейники

Фото: архив Министерства обороны СССР / wikimedia.org День оружейника объединяет работников оборонно-промышленного комплекса — конструкторов, инженеров, производственников и всех, кто создает современное оружие.

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