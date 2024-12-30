Bild: Полиция Германии тяжело ранила украинца с ножом и топором в Хиршберге

В немецком Хиршберге полиция тяжело ранила 26-летнего украинского беженца с шизофренией, который напал на правоохранителей с топором и ножом, после чего ему потребовалась экстренная операция, сообщает газета Bild.
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