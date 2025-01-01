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Мэр Нового Орлеана Кантрелл назвала терактом наезд машины на толпу прохожих

Мэр Нового Орлеана Кантрелл назвала терактом наезд машины на толпу прохожих

Новый Орлеан пострадал от террористической атаки. С таким заявлением выступила мэр города Латойя Кантрелл в ходе пресс-конференции, посвященной наезду автомобиля в толпу прохожих во французском квартале, где погибли 10 человек.

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