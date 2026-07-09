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Воспитанник ЦСКА Скворцов вернулся в клуб из CHL. 19-летний защитник подписал контракт на год

ЦСКА подписал контракт с защитником Даниилом Скворцовым. Срок соглашения рассчитан на один сезон.  19-летний защитник является выпускником школы ЦСКА.

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