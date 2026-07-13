Туризм и География
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Туризм и География

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Июльские метаморфозы: как грибной сезон учит терпению и наблюдательности

Каждый год ждешь от леса чуда, но середина лета вновь напоминает: природа не работает по расписанию. Вместо обещанных полных корзин благородных грибов многие из нас пока довольствуются скромными находками или возвращаются с килограммами вездесущих лисичек.

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