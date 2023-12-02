Mash: водитель наехал на военных на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово

Несколько военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке в субботу утром. На 26 километре старой трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово водитель автомобиля «Тойота-Филдер» на скорости примерно 80 километров в час около семи часов утра наехал на группу людей в военной форме, переходивших дорогу.
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